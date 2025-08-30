بتخفيضات 50% .. مستقبل وطن بورسعيد يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية

افتتح النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، معرض المستلزمات المدرسية، والذي يقام أمام البازار الجديد بشارع النصر، ويقدم تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على كافة احتياجات الطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

بتخفيضات 50% .. "مستقبل وطن" بورسعيد يفتتح معرض المستلزمات المدرسية

وشهد الافتتاح حضور عدد من قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد ، من بينهم محمد النوساني أمين التنظيم بالمحافظة، والأستاذ طارق الجيار، الأمين المساعد للمحافظة.

و حرص الحضور على تفقد أجنحة المعرض المختلفة التي تضم أدوات مكتبية وملابس وزي مدرسي وحقائب وأحذية، بجودة عالية وأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد "اللمعي" خلال الافتتاح أن إقامة المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وحرصه الدائم على دعم الأسر المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة مع بداية العام الدراسي.

وقد شهد المعرض منذ الساعات الأولى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أشادوا بالتخفيضات وتنوع المنتجات المعروضة.