افتتاح معرض الكتاب المخفض بمركز شباب استاد بورسعيد

افتتحت جمعية مصر أم الدنيا برئاسة هالة الجباس، معرض الكتاب المخفض بمركز شباب الإستاد، تحت رعاية اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، ووزارة الشباب والرياضة.

ويستمر يوميا من ٩ صباحًا حتى ١١ مساءً، ليتيح الفرصة أمام المواطنين لاقتناء الكتب بأسعار مخفضة تناسب مختلف الاهتمامات والفئات العمرية.

وافتتح المعرض الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

افتتاح معرض الكتاب المخفض بمركز شباب إستاد بورسعيد

وأعرب الدكتور محمد عبد العزيز عن سعادته بافتتاح هذا المعرض الثقافي المتميز، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة حقيقية للمشهد الثقافي ببورسعيد، ويعكس التعاون المثمر بين المجتمع المدني ومراكز الشباب، ويأتي في إطار توجهات الدولة نحو نشر الثقافة والفكر المستنير وبناء جيل واعٍ ومثقف.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة هالة الجباس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تضع نشر الثقافة والوعي على رأس أولوياتها، إيمانا بأن القراءة هي الطريق لبناء العقول وتشكيل وعي حضاري، معربة عن شكرها وتقديرها لمحافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضة على دعمهما للفعاليات الثقافية.

كما أشاد النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ بأهمية المعرض في إتاحة الكتاب للشباب والأسر بأسعار مناسبة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في بناء الإنسان المصري وتوسيع مدارك الأجيال الجديدة.

فيما أشار المستشار محمد الصواف إلى أن إقامة مثل هذه المعارض بأسعار رمزية يعد خطوة مهمة في مواجهة الفكر المتطرف وبناء وعي حقيقي قائم على المعرفة، مؤكدا أن الثقافة تمثل السلاح الأقوى لمواجهة التحديات وبناء وطن قوي ومستنير.

وقد شهد المعرض منذ افتتاحه إقبالًا جماهيريا كبيرا من مختلف الفئات حيث تنوعت العناوين لتناسب جميع الاهتمامات في مشهد يعكس تعطش المجتمع للثقافة وحب القراءة. ويؤكد المعرض على الدور المتكامل الذي يقوم به مركز شباب الإستاد كمنارة رياضية وثقافية واجتماعية لأبناء بورسعيد