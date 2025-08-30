أقام نادي السلام البحري اليوناني سابقاً بمحافظة بورسعيد برئاسة السيد طايع رئيس مجلس الاداره احتفاليه لتكريم المتفوقين علمياً من ابناء تحت رعاية اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد



سلام بورسعيد البحري يكرم المتفوقين علمياً من ابناء النادي

و شملت الفاعليه تكريم المتفوقين من الحاصلين علي الشهاده الاعداديه و الثانويه العامه والازهريه و الفنيه و المؤهلات العليا و كذالك الحاصلين علي الدرسات العاليا من ماجيستير و دكتوره و زماله .



جاء الاحتفاليه بحضور النائب حسن طارق عمار عضو مجلس النواب و الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديريه الشباب و الرياضه بمحافظة بورسعيد و سط حشد كبير من اعضاء النادي

و يعد الاحتفال السنوي لتكريم المتفوقين من الفاعليات التي يحرص عليها مجلس اداره النادي لما يمثله من دعم معنوي و تشيجع لابناء النادي .