الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يستمع لمطالب واحتياجات أهالي الجنوب ويؤكد اتخاذ إجراءات للنهوض بالخدمات

محافظ بورسعيد يشهد حصاد الأرز بقرى الجنوب
محافظ بورسعيد يشهد حصاد الأرز بقرى الجنوب
محمد الغزاوى

شهد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم ، حصاد محصول الأرز بأحد حقول جمعية بحري ناصر الزراعية جنوب بورسعيد، حيث رافقه المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والجهات المختصة من الزراعة و الري ببورسعيد

وخلال فعاليات الحصاد، أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز هذا العام في بورسعيد بلغت ٣٤ ألف فدان، منهم ٣٠ ألف فدان في جنوب بورسعيد و٤ آلاف فدان في سهل الطينة شرق المحافظة، كما بلغ متوسط الإنتاجية ٣,٥طن بالنسبة للفدان الواحد في جنوب بورسعيد، بينما تجاوزت نسبة ٢,٥ طن في سهل الطينة بشرق المحافظة.

وأكد المحافظ أنه جرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على الحصاد، لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين خلال عملية زراعة و حصاد المحصول.

مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز هذا العام في بورسعيد تقدر بنحو ٣٤ ألف فدان

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول الأزر وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول الأرز هذا العام،  مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية  

وفي نفس السياق، سادت حالة من الفرحة بين مزارعي جنوب بورسعيد، خلال حصاد محصول الأرز نتيجة زيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام، و استصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي يبذلها لصالح المزارعين وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات وكذلك العمل لصالحهم في كافة الاتجاهات.

وعلى هامش فعاليات الحصاد؛ استمع محافظ بورسعيد  لكافة مطالب و احتياجات المزارعين وأهالي جنوب بورسعيد عن قرب و المتعلقة بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء،

و ناقش المحافظ معهم الجهود التنسيقية التي تم اتخاذها مع الجهات المعنية والممثلة في وزارة الاسكان و جهات المرافق، حيث توجه المزارعون بخالص الشكر والتقدير للمحافظ على اهتمامه الكبير بأهالي الجنوب و الارتقاء بمستوى معيشتهم

جدير بالذكر؛ أن محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية و تأتي بورسعيد من ضمن ٩ محافظات تنتج المحصول، حيث يعد محصول الأرز بالإضافة لكونه وجبة أساسية فهو يسهم في تحقيق التوازن في نسبة الملوحة بالتربة ويعيد خصوبة الأرض الزراعية ويعوضها بالعناصر الأساسية اللازمة والمفيدة للتربة، بالإضافة إلى إنه يتم إعادة استخدام قش الأرز بدلا من حرقه، في إنتاج الأعلاف، وقد قامت مديرية الزراعة ببورسعيد بتوفير الأسمدة و التقاوي للمزارعين بنسبة ١٠٠ ٪ ، بالإضافة إلى توفير ٤٤٤ حقل إرشادي للمزارعين.

