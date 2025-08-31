على هامش تقديم العزاء فى مدير إدارة بورفؤاد محافظ بورسعيد يستقبل محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم،بمكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد، اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على هامش زيارة للبواء خالد مجازر لبورسعيد لتقديم واجب العزاء فى فقيدة تعليم بورسعيد الأستاذة نفين الحسيني حرم اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء

حضر اللقاء الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،والعميد أ ح مظهر الهيبان المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد .

وخلال اللقاء، أعرب اللواء محب حبشي عن سعادته بزيارة محافظ شمال سيناء،معربًا عن تقديره لجهوده الملموسة في خدمة محافظة شمال سيناء، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.مؤكدًا على العلاقات المتميزة التي تجمع المحافظتين .



ومن جانبه، أعرب اللواء خالد مجاور عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة،مشيداً بما تشهده المحافظة من إنجازات في مختلف المجالات متمنيًا لمحافظة بورسعيد وأبنائها دوام التقدم والازدهار .