الإحساس بالظلم يوصل لاكتئاب.. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

أعرب أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك ومقدم برنامج «أوضة اللبس»، عن دعمه لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم يعانون من شعور بالظلم الممتد منذ عشرات السنين.



وقال ميدو، خلال برنامجه على قناة «النهار»: «جماهير الزمالك مش متمسكين بفكرة المظلومية من فراغ، هم بالفعل اتعرضوا للظلم من سنة 1955، يعني بقالهم حوالي 70 سنة».



وأضاف: «الموضوع مش إنك تنتقد الزمالك لمجرد الانتقاد، لكن ليه يتم التعامل معاهم وكأنهم مش مواطنين من الدرجة الأولى زي غيرهم؟».



وتابع: «الإحساس بالظلم المتكرر ممكن يوصل الواحد للاكتئاب، والزمالك بيأثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية لكل مشجعيه».