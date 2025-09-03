مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) للالتحاق بالعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بجامعتي الإسكندرية وأسيوط.

القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب لاستكمال إجراءات التقديم في ضوء زيادة الإقبال على مكاتب التنسيق، وتيسيرًا عليهم في استيفاء المستندات المطلوبة، وتخفيفًا للعبء عنهم وأسرهم.

التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لا يُعتد به بمفرده، ما لم يقم الطالب بتسليم أصول أوراقه إلى أحد مقار مكتب التنسيق خلال المواعيد المقررة، حيث يتم استبعاد الطلاب الذين لم يستكملوا هذه الخطوة من قوائم الترشيح.

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب ضرورة تحري الدقة عند إدخال بياناتهم الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني، وسرعة استكمال إجراءاتهم قبل انتهاء الموعد الجديد المحدد في ٨ سبتمبر الجاري.