بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات

دافعت الفنانة السعودية أسيل عمران، عن نفسها بعد الانتقادات التى وجهت لها بسبب قرار خضوعها لعملية تجميد البويضات، والتى أجرتها منذ فترة قصيرة، حيث كشفت عن السبب الحقيقي وراء انتفاخ وجهها مؤخرًا، نافية خضوعها لأي عمليات تجميل، مؤكدة أن التغيير في ملامحها ناتج عن خضوعها لعملية تجميد البويضات.

وفسرت أسيل عمران ، أن هذه العملية مستحدثة ولم تنتشر بصورة كبيرة ، لذلك يجهلها الكثير من الناس وهو عملية مفيدة للنساء الراغبات فى الأمومة لكن لم يتزوجن حتى الآن، والأفضل أن يتم اجراءها فى سن صغير.

أسيل عمران ليست الأولى التى تجرى هذه العملية، حيث خرج عدد من النجمات يعترفن بالخضوع لها ، وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

ناهد السباعي

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها جمدت بويضتها ولم تعلن عن ذلك، ولكنها كانت ردت على هذا السؤال في أحد البرامج الفضائية، مشددة على أنها لم تشعر بالخوف من القيام بهذه الخطوة.

وأوضح "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة بأنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة، حيث إنها كانت والدتها في الحياة، ولم يبقى لها شخص تهتم به، متابعة: "نفسي يكون عندي طفل أو طفلة".

ديما بياعة

كما كشفت الفنانة ديما بياعة، عن سر زيادة وزنها وتعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وقالت ديما بياعة ، فى لقاء مع الاعلامي على ياسين ببرنامج “كتاب الشهرة” : إن السبب فى زيادة وزنى وهو أمر أكشف عنه لأول مرة ، وهو أننى أرغب فى انجاب طفل من زوجى أحمد الحلو، وحاولنا كثيرا فى الفترة الماضية سواء عن طريق أطفال الأنابيب أو غيرها ولكن لم يتحقق ، وقمت أيضا تجميد بويضاتى وكان هذا يستلزم حصولي على بعض الهرمونات ، وتسبب ذلك فى زيادة وزنى.

سمية الخشاب

بينما أجرت سمية الخشاب، بالفعل عملية تجميد البويضات، خوفاً من السن والعائق الذي قد يحدث ويمنعها من الإنجاب، إذا تزوجت في سن متأخرة، حيث لم تنجب من أحمد سعد خلال فترة زواجهما، لكن ما يزال الحلم يراودها وتبحث عن الشخص الذي تكمل حياتها معه.

مايا دياب

كانت مايا دياب ضمن الفنانات اللاتى أعلن عن خضوعن لعملية تجميد البويضات ، حتى تتمكن من الانجاب فى حال زواجها مرة أخرى .

حيث قالت مايا دياب فى حوار تليفزيونى : " أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا أجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات؛ لأن محدش يعرف الدنيا هتحصل فيها إيه وخصوصا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا يخوف الراجل، وبالتالي سن الزواج اتأخر.

وأضافت : "جمدت بويضاتي عشان عندي إحساس أني بدي فرصة لروح تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل".