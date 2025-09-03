كبرت 15 سنة .. أحمد السعدني يكشف تفاصيل حزنه بعد وفاة طليقته ووالده

تحدّث الفنان أحمد السعدني عن وفاة طليقته، وتلقيه خبر وفاة والده.

وقال السعدني مع الإعلامي أنس بوخش: "لما طليقتي اتوفت، حسيت بحزن كبير جدًا، وربنا ما يوريها لحد. حسيت في لحظة إني كبرت 10 و15 سنة، وكان هناك إحساس بالندم وتأنيب الضمير، لكني تغلبت عليه وعرفت أحلل الموضوع بعد الصدمة".

وتابع: "منصحش حد يتجوز غير لما يمر بالمراحل دي ويتحقق في عمله قبل اتخاذ الخطوة. أنا مكنتش بشتغل وكنت باخد مصروف، وبعتبر نفسي كنت عيل صغير، لذلك أي أخطاء حصلت مكانتش مقصودة".

مسلسل "لام شمسية"

وكانت أحدث أعمال أحمد السعدني مسلسل "لام شمسية"، الذي شارك في الماراثون الرمضاني 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.