نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
فن وثقافة

وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا في بيروت.. 17 سبتمبر

أحمد إبراهيم

يستعد الفنان وائل كفوري لاحياء حفل غنائي فى بيروت يوم 17 سبتمبر الحالي وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

قصة الزواج الثاني للفنان وائل كفوري 

من ناحية أخرى أثار الفنان وائل كفوري حالة من الجدل الواسع فى السنوات الأخيرة وتحديدا بعد ارتباطه سرًا من شانا عبود واستقباله منذ أيام قليلة مولودته الأولى كلوفي. 

زواج وائل كفوري كان دائما محل استفسار من عشاقه ومحبيه، خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة، لكن الفنان اللبناني لم يحرك ساكنا حتي كشف المستور عنه هدية عيد ميلاد الإعلامى نيشان. 

نيشان يفضح الزواج السري

نشر نيشان يوم الاثنين 26 مايو 2025، مقطع فيديو عبر حسابه على إكس يظهر فيه باقة زهور بيضاء من نوع الأوركيد، مرفقة ببطاقة معايدة موقعة من وائل كفوري وشانا عبود، وجاءت نص الرسالة الموجهة لنيشان: “أطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد لأطيب قلب، مع أصدق الأمنيات لك بكل الخير.”

 وعلّق نيشان قائلًا: “شانا ووائل، شكرًا من القلب على حديقة الـ orchids هذه، عسى أن تُزهر الأيّام لكُما وردًا وأملًا وسعادة، اشتقتلَّك كفوري”.

وليس هذا فحسب، بل كشف الصحفي اللبناني شربل لبكي عن تفاصيل جديدة وراء تسريب خبر زواج الفنان اللبناني وائل كافوري من شانا عبود.

وكشف “ شربل لبكي” : ان طليقة الفنان وائل كافوري أنجيلا بشارة هي من فجّرت هذا الخبر أمام من حضر حفل المناولة الاولى لابنتها ميلانيا، بعدما تغيّب والدها عن المناسبة.

 كانت قد انتشرت أخبار عن زواج الفنان وائل كفوري سرّاً من شانا عبود، وبأنّ الأخيرة حامل بطفل، خاصة مع ظهورهما معا فى مناسبات مختلفة. 

من هي شانا عبود؟

شانا عبود هي سيدة أعمال لبنانية، وتحديدًا تعمل في القطاع المصرفي، ولدت في لبنان عام 1986.

وتشير بعض المعلومات المتداولة، وإن لم تُؤكد بشكل قاطع من مصادر سابقة، إلى أنها مطلقة ولديها طفل واحد، تُعرف شانا عبود بحرصها الشديد على الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الأضواء.

زواج وائل كفوري من أنجيلا بشارة 

تزوج المطرب اللبناني وائل كفوري لمرة واحدة من أنجيلا بشارة، زواجًا مدنيًا في قبرص عام 2011، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب أبنتين « ميشيل وميلانا»، وعلى مدار الزواج انتشرت العديد من الشائعات حول حدوث خلافات بين الزوجين، إلا انهما كانا يتجاهلان الأمر تمامًا.

لم يستمر زواج المطرب اللبناني وائل كفوري من أنجيلا بشارة، وانتهى بعد مرور 8 سنوات فقط، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في يونيو عام 2019.

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

