الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده

أحمد السعدني ووالده صلاح السعدني
أحمد السعدني ووالده صلاح السعدني
سارة عبد الله

تحدّث الفنان أحمد السعدني، عن وفاة والده الراحل صلاح السعدني.

وقال “السعدني” عن تلقيه خبر وفاة والده: “أسوأ حاجة في الدنيا، كنت في البيت وكنت نايم  فجأة لقيت ترزيع على الباب برة فأنا قايم من النوم خلاص وعارف إن فيه مصيبة .. وأغبى حاجة في الدنيا لما حد يصحيك ويقولك خبر وفاة، ده يعتبر أسوأ حاجة في الدنيا”.

مسلسل لام شمسية 

وكانت أحدث أعمال أحمد السعدني هو مسلسل “لام شمسية” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ وحقق نجاحا كبيرا .

ومسلسل “لام شمسية” من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.

أحمد السعدني صلاح السعدني وفاة صلاح السعدني

