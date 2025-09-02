قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
فن وثقافة

تكريم الفنانة درة في الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

درة
درة
أحمد إبراهيم

يكرّم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، النجمة التونسية درة، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، المقرر انعقادها في الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري بمحافظة بورسعيد.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرتها الفنية الغنية والمتنوعة، والتي جعلتها واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما العربية خلال العقدين الأخيرين.

درة، الممثلة التونسية التي حصلت على ليسانس الحقوق ثم ماجستير في العلوم السياسية من جامعة سانت جوزيف بلبنان، بدأت مشوارها الفني في تونس عبر المسرح والدراما، قبل أن تخوض تجارب عالمية في أفلام أجنبية مثل كولوسيوم (2003) ورحلة لويزا (2005). وشكّل ظهورها في فيلم هي فوضى (2007) للمخرج يوسف شاهين نقطة انطلاق قوية لمسيرتها في السينما المصرية، تلاها مشاركات بارزة في أفلام مثل جنينة الأسماك، ليلة البيبي دول، والمسافر مع عمر الشريف، وصولاً إلى أولى بطولاتها المطلقة أمام محمد سعد في تك تك بوم (2011).

وفي الدراما المصرية، تركت بصمتها في مسلسلات ناجحة منها: العار، آدم، سجن النساء، نصيبي وقسمتك، الخروج، الشارع اللي ورانا، وزي الشمس، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

ويتزامن تكريم درة مع اختيار تونس ضيف شرف هذه الدورة، في إشارة إلى عمق العلاقات الثقافية والفنية بين مصر وتونس، وتقديراً لعطاءات السينما التونسية التي أثرت المشهد العربي.

كما يشهد المهرجان عرض فيلمها الجديد "وين صرنا"، الذي يمثل تجربة خاصة في مسيرتها، إذ تولّت فيه دور المخرجة والمنتجة إلى جانب كونه فكرتها. وكان الفيلم قد عُرض لأول مرة في القاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حظي باحتفاء واسع من النقاد والجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.

