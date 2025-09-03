قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تنظير وفزلكة على أعلى مستوى| مي عمر تشن هجومًا علي أحد زملائها بالوسط الفن.. فماذا حدث؟

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

وجّهت الفنانة مي عمر انتقادًا لأحد زملائها في الوسط الفني، بعد تناقضه بشأن الفنانين والفنانات الذين يحتفلون بتصدّر أعمالهم قائمة التريند خلال شهر رمضان، في حين كرّر هو نفس السلوك مع مسلسله المعروض خارج الموسم.

وكتبت مي عمر عبر فيسبوك: "زميل (مش ممثل)، وكنت بعتبره صديق، طلع في رمضان كتب بوست بيتريق فيه على الناس اللي بتفرح وتشارك إنها ترند رقم واحد. والبوست كان كله بقى: الترند مش هدف الشغلانة و إحنا بنشتغل عشان الفن مش الأرقام. كلام تنظير وفزلكة على أعلى مستوى".

واستكملت: "وأنا ساعتها قلت مش هرد، وكنت سايبة الأيام تكشف، عشان كنت عارفة إن عنده مسلسل هيتذاع أوف سيزون. وأول ما يقرب من أي ترند، حتى لو دخل رقم عشرة نص ساعة، هيبقى مش مصدّق نفسه وهيقعد يشارك ويحتفل كأنه فتح القدس".

وتابعت: "وفعلًا ما كدبش خبر! أول ما مسلسله دخل التريند، بقى بيشارك فرحان إنه رقم واحد. الله! هو التريند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي؟ طبعا أنا مش ضد إن أي حد يفرح بنجاحه… بالعكس مبروك والله، ومن حقك تفرح وتشارك لإن ده تعبك ومجهودك".

وأضافت: "بس ياريت نبطل المنظر بتاع: أنا مختلف… أنا فوق التريندات، وبعد كده أول ما نقرب منها نطير من الفرح وننشر 20 ستوري".

وأشارت: "وأنا عارفة إن أي حد يعرفني كويس هيستغرب من كلامي، لأني عمري ما رديت على حد. بس بجد ليه إحنا شطار جدًا في إننا نحرّم على غيرنا حاجة، ولما تيجي في ملعبنا تبقى فجأة أحلى حاجة في الدنيا؟".

واختتمت: "في الآخر… التريند مش هدف غير لما يبقى معانا! للتوضيح، كلامي مش موجّه لأي نجوم شاركوا في العمل، بالعكس أنا بقدّرهم وباحترمهم، علشان ما حدش يفهمني غلط".

مي عمر صوز مي عمر اطلالات النجوم اعمال مي عمر

