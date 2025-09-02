ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خلال إجازتها الصيفية

شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها.

وتواصل الفنانة قضاء إجازة الصيف، حيث تحرص على مشاركة متابعيها بلحظات مميزة من أوقاتها، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من محبيها.

وكانت قد بدأت النجمة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.