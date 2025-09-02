أحمد السعدني ضيف انس بوخش فى حلقة الليلة

يحل الفنان أحمد السعدني ضيفا علي الاعلامي أنس بوخش من خلال برنامجة ABtalks، والمذاع عبر قناته على موقع يوتيوب، ومن المقرر أن تطرح الحلقة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ويتحدث احمد السعدني مع الإعلامي انس بوخش عن نجاح مسلسله “لام شمسة” الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي وعلاقته القوية بأبناءه وابرز النصائح الذى تركها له والده الفنان الراحل صلاح السعدني والعديد من الأسرار حول حياته الشخصية والمهنية وكواليس رحلته مع العلاج النفسي فى حوار عميق وصريح.

مسلسل لام شمسية

وكانت احدث اعمال احمد السعدني هو مسلسل “لام شمسية” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ وحقق نجاحا كبيرا .

ومسلسل “لام شمسية” من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.