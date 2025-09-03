زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

حرصت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية بعد تعرّضه لوعكة مُفاجئة.

ونشرت وسام صورة لزوجها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة: "حمداً لله على سلامتك، وربنا يتم شفاؤك على خير".

سامح حسين

وكان الفنان سامح حسين قد أعلن مؤخراً إصابته بوعكة صحية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشوراً أثار قلق محبيه، وكتب فيه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وأضاف: "ما أضعف الإنسان!!".

وفي سياق آخر، شارك الفنان سامح حسين متابعيه صوراً من فيلمه الجديد "تحت الطلب"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلاً: "التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم إلى الأبد".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين مختلفتين في المفاهيم والرؤى.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو، وهو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.