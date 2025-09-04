مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يعلن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الطويلة

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، التي تحمل اسم النجم الكبير محمود ياسين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري بمحافظة بورسعيد.

وتضم قائمة المسابقة الطويلة مجموعة من الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم، حيث يشارك من مصر فيلم ضي للمخرج كريم الشناوي، ومن المغرب فيلم الجرح للمخرجة سلوى الكوني، ومن فرنسا فيلم لا ظلام حيث يوجد الحب للمخرج ستيفان لي مراوفيتش، ومن الصين فيلم حياة لوسانج للمخرج تشانج قودونخ، ومن بولندا فيلم مفترق طرق للمخرج آدم نوفاك، ومن كازاخستان فيلم چُقتاو (أغنية الرثاء) للمخرج أروان أران تاييڤ، ومن أوزبكستان فيلم البيت للمخرج جامشيد نارزيكولوف، ومن إيطاليا فيلم قريب من الوحي للمخرج لوكا جوارداباشو، كما يشارك فيلم الاختفاء للمخرج كريم مصاوي في إنتاج مشترك بين فرنسا وتونس.

ويأتي الإعلان عن قائمة الأفلام الروائية الطويلة ليؤكد على الطابع الدولي للمهرجان، الذي يسعى إلى خلق منصة تجمع بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجارب إبداعية متفردة لجمهور وعشاق الفن السابع في بورسعيد.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة.