بورسعيد.. انطلاق مهرجان البراعم للسباحة بمشاركة 100 طفل

شهد الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

انطلاق فعاليات مهرجان البراعم للسباحة، والذي نظمته الإدارات الفرعية للشباب والرياضة (المناخ، الجنوب، الغرب، الضواحي، العرب، الزهور، الشرق، بورفؤاد).

أقيمت فعاليات المهرجان على حمام سباحة مركز شباب الاستاد، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، والأستاذ محمد عبد النعيم مدير مركز شباب الاستاد، بمشاركة نحو 100 طفل من مختلف مراكز الشباب بالمحافظة، في أجواء رياضية مبهجة تؤكد اهتمام الدولة بالبراعم وصغار السن.

وتضمنت الفعاليات توزيع شهادات تقدير وميداليات على جميع المشاركين، في إطار الحرص على غرس روح المنافسة الشريفة وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بانتظام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن هذا المهرجان يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم النشء والاهتمام بالبراعم منذ الصغر، قائلاً: "إن الهدف الأول من المهرجان هو تحفيز الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وغرس قيم الالتزام والروح الرياضية، وهو ما نسعى إليه دائماً عبر الأنشطة والبرامج المختلفة داخل مراكز الشباب".

وأضاف عبد العزيز، أن المديرية مستمرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعزز من دور مراكز الشباب كحاضنة طبيعية للمواهب الرياضية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالبراعم يمثل الخطوة الأولى نحو إعداد جيل واعد قادر على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية.