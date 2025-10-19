قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال
اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش
هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد
40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة
أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
فن وثقافة

هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

في ليلة ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، تُوجت الفنانة هند عاكف بجائزة الإبداع عن دورها المتميز في مسرحية «عجب العجاااااب»، التي حملت توقيع المخرج مصطفى عبد السلام، والنص المسرحي للكاتب علوي الحسيني.

وأعربت هند عاكف عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل تتويجًا لجهود فريق العمل بأكمله، وتشكل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة العطاء في مجال الفن والمسرح، الذي تعتبره رسالتها الأولى.

وشهدت المسرحية حضورًا جماهيريًا لافتًا، ونالت إشادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، لما تميزت به من رؤية فنية مبتكرة وأداء تمثيلي لامع.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوينة قالت فيها: "لا قوة إلا بالله، الحمد لله حصلت على جائزة الإبداع في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن دوري في مسرحية عجب العجااااب. إخراج مصطفى عبد السلام، تأليف علوي الحسيني. #بنت_مصر_وافتخر"

يُذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يُعد من أبرز الفعاليات المسرحية في مصر، ويهدف إلى دعم المواهب المسرحية والاحتفاء بالمبدعين في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف.

