«العربي للنفط» يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اتحاد عمّال فلسطين

أعرب الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الآثم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، والمتمثل في اقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس، وتخريب محتوياته والعبث بمقره، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي والعمل العمالي.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا الاعتداء الجديد يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الحركة النقابية الفلسطينية، والتي تمثل أحد أعمدة الصمود الوطني الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال، ومحاولة يائسة لإسكات صوت العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وجدد الاتحاد العربي تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقيادته وأعضائه، ومع الطبقة العاملة الفلسطينية الباسلة التي تواصل نضالها في ظل ظروف قهرية واستهداف متواصل، مؤكدًا أن المساس بالمؤسسات النقابية هو عدوان على الحق في التنظيم والحريات العمالية التي أقرتها القوانين الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية.

ودعا الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات المنظمات العمالية العربية والدولية إلى التحرك الفوري لإدانة هذا الانتهاك الخطير، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية النقابيين الفلسطينيين ومقراتهم من ممارسات الاحتلال.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد أن صوت العمال العرب سيظل موحدًا في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.