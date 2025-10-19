متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة

أعلن المتحدث الحكومة الأفغانية انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة بتوقيع اتفاق ثنائي وهو ما يوقف الأزمة التي نشبت بينهما.

ذكر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة بتوقيع اتفاق ثنائي شامل لوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان في الدوحة.



وأضاف: "المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: الاتفاق يؤكد الالتزام بالسلام وحسن الجوار وحل القضايا العالقة عبر الحوار والاتفاق ينص على عدم دعم أي مجموعات تشن هجمات ضد الحكومة الباكستانية".

ويتعهد الجانبان بعدم استهداف القوات الأمنية أو المدنيين أو المنشآت بالبلدين، و الاتفاق يتضمن إنشاء آلية بإشراف الدول الوسيطة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق".

فيما أشاد الطرفان بجهود قطر وتركيا في تسهيل التوصل إلى الاتفاق.