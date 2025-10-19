40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة

قال مسؤول كبير في حركة حماس إن حركة المقاومة الفلسطينية قدمت قائمة تضم أسماء أكثر من 40 شخصية وطنية مستقلة، يمكن اختيار هيئة تكنوقراطية منها لإدارة قطاع غزة.

وأدلى محمد نزال، المسؤول البارز في حماس، بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية، مؤكدًا أهمية استقلال القرار في غزة.

وأوضح أن اللجنة التكنوقراطية المقترحة تهدف إلى تحسين الإدارة الإنسانية وتعزيز الحوكمة في القطاع، في ظل التحديات المستمرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحركة على تسليم إدارة غزة إلى هيئة فلسطينية خلال محادثات غير مباشرة في مصر، عُقدت بناءً على اقتراح قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب إن الخطة تهدف إلى إنهاء أكثر من عامين من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الأراضي الفلسطينية.

كما تطرّق نزال إلى بند آخر تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات مع حماس، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى التزام الحركة بإعادة جميع الأسرى الأحياء، وبالمثل تحقيق عودة جثامين القتلى.

وقال المسؤول: "نحن ملتزمون بإعادة ما لدينا من جثامين القتلى."

وقد انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما وصفوه برفض حماس إعادة جميع الجثث، في حين أكدت الحركة أن الدمار الهائل الناتج عن الإبادة الجماعية جعل من الصعب العثور على بعضها.

وأكد نزال الحاجة الماسة إلى معدات ثقيلة وطواقم متخصصة لانتشال جثامين الفلسطينيين العالقين تحت الأنقاض أيضًا.

كما أدان محاولات الضغط على الفلسطينيين من خلال استمرار إغلاق معبر رفح جنوب قطاع غزة، داعيًا الوسطاء إلى محاسبة تل أبيب وضمان إعادة فتح المعبر وفقًا لبنود الاتفاقات السابقة.

وأبدى استعداد الحركة للانتقال إلى المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار، بعد تنفيذ التزامات المرحلة الأولى، عازيًا التأخير إلى العراقيل السياسية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.