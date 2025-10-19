قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال
اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش
هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد
40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة
أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة

غزة الدمار والخراب والقتل
غزة الدمار والخراب والقتل
محمد على

قال مسؤول كبير في حركة حماس إن حركة المقاومة الفلسطينية قدمت قائمة تضم أسماء أكثر من 40 شخصية وطنية مستقلة، يمكن اختيار هيئة تكنوقراطية منها لإدارة قطاع غزة.

وأدلى محمد نزال، المسؤول البارز في حماس، بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية، مؤكدًا أهمية استقلال القرار في غزة.

وأوضح أن اللجنة التكنوقراطية المقترحة تهدف إلى تحسين الإدارة الإنسانية وتعزيز الحوكمة في القطاع، في ظل التحديات المستمرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحركة على تسليم إدارة غزة إلى هيئة فلسطينية خلال محادثات غير مباشرة في مصر، عُقدت بناءً على اقتراح قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب إن الخطة تهدف إلى إنهاء أكثر من عامين من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الأراضي الفلسطينية.

كما تطرّق نزال إلى بند آخر تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات مع حماس، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى التزام الحركة بإعادة جميع الأسرى الأحياء، وبالمثل تحقيق عودة جثامين القتلى.

وقال المسؤول: "نحن ملتزمون بإعادة ما لدينا من جثامين القتلى."

وقد انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما وصفوه برفض حماس إعادة جميع الجثث، في حين أكدت الحركة أن الدمار الهائل الناتج عن الإبادة الجماعية جعل من الصعب العثور على بعضها.

وأكد نزال الحاجة الماسة إلى معدات ثقيلة وطواقم متخصصة لانتشال جثامين الفلسطينيين العالقين تحت الأنقاض أيضًا.

كما أدان محاولات الضغط على الفلسطينيين من خلال استمرار إغلاق معبر رفح جنوب قطاع غزة، داعيًا الوسطاء إلى محاسبة تل أبيب وضمان إعادة فتح المعبر وفقًا لبنود الاتفاقات السابقة.

وأبدى استعداد الحركة للانتقال إلى المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار، بعد تنفيذ التزامات المرحلة الأولى، عازيًا التأخير إلى العراقيل السياسية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

المقاومة الفلسطينية مسؤول كبير الإدارة الإنسانية

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

بن غفير

بن غفير يهدد بحل الحكومة مالم تحل حماس وتطبق عقوبة الإعدام على الأسر الفلسطينيين

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

جهودمتنوعة

أخبار أسوان| فعاليات لمهرجان تعامد الشمس.. ومتابعة لتطبيق التعريفة الجديدة.. وانتظام توافر السلع دون مُغالاة وأنشطة جامعية مُتعددة

جانب من حادث بسوهاج

أخبار سوهاج: حريق يندلع في أرض زراعية مجاورة للمطرانية.. وإجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة.. والجاموسة تدهس طفلاً

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يستقبل المشاركين وضيوف مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية ويفتتح معرضًا بالممشي السياحي

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

