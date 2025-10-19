قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور
أسلوبه غامض.. أحمد جعفر يُهاجم فيريرا: الزمالك خسر نقاطًا أمام فرق ستنافس على الهبوط
رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«العاملين بالبترول» تهنئ المستوفين في حركة الترقيات والندب والتكليف

المهندس كريم بدوي وزير البترول
المهندس كريم بدوي وزير البترول
الديب أبوعلي

أعربت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، عن خالص التهاني والتبريكات إلى القيادات والعاملين الذين شملتهم حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا التي اعتمدها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكدت النقابة العامة، أن هذه الحركة تأتي في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على دعم الكفاءات وتحفيز القيادات المتميزة داخل القطاع، بما يسهم في ضخ دماء جديدة بمواقع العمل المختلفة، وتحقيق مزيد من التطوير والتميز في الأداء المؤسسي.

ووجّهت النقابة العامة للعاملين بالبترول خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير المهندس كريم بدوي على ما يبذله من جهود مخلصة في دعم منظومة العمل والعاملين بمختلف الشركات والهيئات، مشيدة بتوجيهاته بنشر حركة الندب والتكليف بالهيئة والشركات القابضة والشركات التابعة، في ضوء التفويضات الصادرة لهم، وهو ما يعكس الشفافية والحرص على العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تمثل دافعًا قويًا لجميع العاملين لبذل مزيد من الجهد والعطاء، استمرارًا لمسيرة التطوير والتميز التي يشهدها قطاع البترول المصري تحت قيادة معالي الوزير، وبما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتعظيم دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

النقابة العامة للعاملين بالبترول وزير البترول والثروة المعدنية وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي عباس صابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

زيارة تامر حسني

لفتة إنسانية.. تامر حسني يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان في القليوبية

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

ترشيحاتنا

الفنانة منة شلبي

توحة الشردوحة .. منة شلبي: محظوظة فنيًا بأول مسلسل عملته كان مع يسرا والعيال |فيديو

الفنانة منة شلبي

منة شلبي: ورثت عن أمي الصلابة لأنها ست قوية وحمولة وكذلك أبي

سامح الصريطي

سامح الصريطي: الفن يجب أن يكون أداة لحماية العادات والتقاليد.. ونحذر من أياد خبيثة

بالصور

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد