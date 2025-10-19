«العاملين بالبترول» تهنئ المستوفين في حركة الترقيات والندب والتكليف

أعربت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، عن خالص التهاني والتبريكات إلى القيادات والعاملين الذين شملتهم حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا التي اعتمدها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكدت النقابة العامة، أن هذه الحركة تأتي في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على دعم الكفاءات وتحفيز القيادات المتميزة داخل القطاع، بما يسهم في ضخ دماء جديدة بمواقع العمل المختلفة، وتحقيق مزيد من التطوير والتميز في الأداء المؤسسي.

ووجّهت النقابة العامة للعاملين بالبترول خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير المهندس كريم بدوي على ما يبذله من جهود مخلصة في دعم منظومة العمل والعاملين بمختلف الشركات والهيئات، مشيدة بتوجيهاته بنشر حركة الندب والتكليف بالهيئة والشركات القابضة والشركات التابعة، في ضوء التفويضات الصادرة لهم، وهو ما يعكس الشفافية والحرص على العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تمثل دافعًا قويًا لجميع العاملين لبذل مزيد من الجهد والعطاء، استمرارًا لمسيرة التطوير والتميز التي يشهدها قطاع البترول المصري تحت قيادة معالي الوزير، وبما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتعظيم دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.