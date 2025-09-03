محافظ بورسعيد يستعرض استعدادات الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث 

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا ، بديوان عام المحافظة لاستعراض خطة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ، والعميد أ ح مظهر الهيبان المستشار العسكري، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع، استعراض اللواء محمود الجبالي عرض تقديمي يتضمن شرحا حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وآليات التواصل السريع مع مختلف الجهات لاحتواء الأزمات في أسرع وقت ممكن، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعامل الفوري مع أي أزمة طارئة.

ووجه محافظ بورسعيد بمراجعة كفاءة المعدات المستخدمة بجميع الأحياء لمواجهة تساقط الأمطار بالتزامن مع استقبال موسم الشتاء ، مع عرض خطة توزيع المعدات والتأكد من جاهزية كافة الأحياء وسرعة تعاملها مع الأزمات فور وقوعها.

كما شدد اللواء محب حبشي بتشكيل لجنة من الأحياء لمتابعة وصيانة بلوعات الأمطار بشكل دوري، بما يضمن الاستعداد الكامل لموسم الشتاء.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودها في رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، مؤكدا استمرار العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات بافضل شكل ممكن .