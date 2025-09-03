بيراميدز يترقب .. أحمد حمدى يطلب تحديد موقفه فى الزمالك

طلب أحمد حمدي لاعب الزمالك من المسؤولين تحديد موقفه بشأن الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.

وينتهى عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وسط تجاهل من الجهاز الفني لإشارك اللاعب خلال الفترة الماضية.

ويعاني أحمد حمدي من التجاهل في الزمالك بعد عدم مشاركته في الجولات الأربعة الأولى من بطولة الدوري المصري ولعب كبديل في مباراة وادي دجلة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

ويترقب بيراميدز موقف اللاعب حال الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي لضمه في صفقة مجانيه.

ومن المحتمل أن يستغل الزمالك فترة التوقف الحالية لغلق ملف التجديد مع حمدي بإعتباره متواجد حاليا مع الفريق ولم ينضم للمنتخب عكس حسام عبدالمجيد ومحمد السيد.