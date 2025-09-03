مصرع شخص في انفجار محول كهرباء بأسيوط

لقي عامل مصرعه،اليوم الأربعاء، إثر انفجار محول كهرباء جهد متوسط بقرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط أثناء أعمال الصيانة.

انفجار محول كهرباء



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انفجار محول كهرباء قرية دير ريفا أثناء أعمال الصيانة وجود حالة وفاة.



وبالانتقال ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة الأولية تبين وفاة "إسلام.م" 28 عامًا، موظف بشركة كهرباء جنوب أسيوط أثناء أعمال الصيانة لمحول الكهرباء.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة