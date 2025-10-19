انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربًا

انطلقت فعاليات الأسبوع التدريبي 11من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2025 / 2026، اليوم،الأحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي يُعقد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر 2025، متضمنًا تنفيذ 3 برامج تدريبية يستفيد منها 130 متدربًا من مختلف المحافظات.

بناء الكوادر المحلية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء كوادر محلية مؤهلة قادرة على قيادة منظومة التنمية بكفاءة، وتنمية مهارات العاملين في مختلف مجالات الإدارة المحلية، لدعم جهود الدولة نحو اللامركزية والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

برامج تدريبية متخصصة

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة التي تراعي الاحتياجات الأساسية للمحافظات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحليات على تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وسرعة، مشيدة بجهود القائمين على مركز سقارة في تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من التحول المؤسسي والرقمي في الدولة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الحادي عشر يتضمن 3 برامج نوعية تشمل: برنامج التأهيل للعمل بالمحليات الذي يستهدف إعداد الكوادر الإدارية الجديدة وتأهيلهم لفهم طبيعة العمل المحلي وإدارة الخدمات العامة بكفاءة، وبرنامج إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية الذي يركّز على تطوير مهارات القيادة والإشراف والتخطيط الاستراتيجي للمستويات العليا داخل منظومة التنمية المحلية، إلى جانب برنامج التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطوّرة، والذي يهدف إلى تدريب العاملين على إعداد الخطط والموازنات البرامجية وربطها بأهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حرص المركز على تحديث المحتوى التدريبي بشكل مستمر ليتماشى مع التطورات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، ويسعى دائمًا إلى أن يكون بيت الخبرة الأول في تأهيل الكوادر المحلية وبناء قيادات قادرة على تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن البرامج الثلاثة لهذا الأسبوع تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمتدربين.