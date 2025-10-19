قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربًا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

 انطلقت فعاليات الأسبوع التدريبي 11من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2025 / 2026، اليوم،الأحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي يُعقد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر 2025، متضمنًا تنفيذ 3 برامج تدريبية يستفيد منها 130 متدربًا من مختلف المحافظات.

بناء الكوادر المحلية 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء كوادر محلية مؤهلة قادرة على قيادة منظومة التنمية بكفاءة، وتنمية مهارات العاملين في مختلف مجالات الإدارة المحلية، لدعم جهود الدولة نحو اللامركزية والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

برامج تدريبية متخصصة

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة التي تراعي الاحتياجات الأساسية للمحافظات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحليات على تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وسرعة، مشيدة بجهود القائمين على مركز سقارة في تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من التحول المؤسسي والرقمي في الدولة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الحادي عشر يتضمن 3 برامج نوعية تشمل: برنامج التأهيل للعمل بالمحليات الذي يستهدف إعداد الكوادر الإدارية الجديدة وتأهيلهم لفهم طبيعة العمل المحلي وإدارة الخدمات العامة بكفاءة، وبرنامج إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية الذي يركّز على تطوير مهارات القيادة والإشراف والتخطيط الاستراتيجي للمستويات العليا داخل منظومة التنمية المحلية، إلى جانب برنامج التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطوّرة، والذي يهدف إلى تدريب العاملين على إعداد الخطط والموازنات البرامجية وربطها بأهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حرص المركز على تحديث المحتوى التدريبي بشكل مستمر ليتماشى مع التطورات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، ويسعى دائمًا إلى أن يكون بيت الخبرة الأول في تأهيل الكوادر المحلية وبناء قيادات قادرة على تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن البرامج الثلاثة لهذا الأسبوع تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمتدربين.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربًا

المهندس كريم بدوي وزير البترول

«العاملين بالبترول» تهنئ المستوفين في حركة الترقيات والندب والتكليف

قوات الاحتلال الإسرائيلي

«العربي للنفط» يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اتحاد عمّال فلسطين

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

