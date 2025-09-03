قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بورسعيد تحتفل بالمولد النبوي في أجواء إيمانية.. والمحافظ يشارك الأهالي بالمسجد العباسي |صور

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي
محمد الغزاوى

شهد اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت في المسجد العباسي بحي العرب، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور مختار عيسى، وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح. مظهر الهيبان، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد توفيق، مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، استعرض خلالها الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأهمية الاقتداء بأخلاقه في حياتنا اليومية، مؤكّدًا أن الاحتفال بمولد النبي فرصة لتجديد العهد على العمل والإخلاص والتحلّي بالقيم النبيلة التي أرساها رسول الإنسانية.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي

وخلال كلمته، هنّأ محافظ بورسعيد  أبناء المحافظة بهذه المناسبة المباركة، مشيرًا إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تبعث الطمأنينة في النفوس، وتغرس قيم الرحمة والتسامح. ودعا الله أن يحفظ مصر وأبناءها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة تحت راية القيادة السياسية.

كما شارك اللواء محب حبشي الأهالي الاحتفال برفقة إمام المسجد العباسي، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة عكست مشاعر الفرح والمحبة بهذه الذكرى المباركة. وشهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا من أهالي بورسعيد الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة العطرة.

بورسعيد المولد النبوي الشريف محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

الأهلي

مران الأهلي | الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش

الكابتن محمود الخطيب

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط

منتخب مصر وإثيوبيا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

