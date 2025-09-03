بورسعيد تحتفل بالمولد النبوي في أجواء إيمانية.. والمحافظ يشارك الأهالي بالمسجد العباسي |صور

شهد اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت في المسجد العباسي بحي العرب، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور مختار عيسى، وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح. مظهر الهيبان، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد توفيق، مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، استعرض خلالها الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأهمية الاقتداء بأخلاقه في حياتنا اليومية، مؤكّدًا أن الاحتفال بمولد النبي فرصة لتجديد العهد على العمل والإخلاص والتحلّي بالقيم النبيلة التي أرساها رسول الإنسانية.

وخلال كلمته، هنّأ محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بهذه المناسبة المباركة، مشيرًا إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تبعث الطمأنينة في النفوس، وتغرس قيم الرحمة والتسامح. ودعا الله أن يحفظ مصر وأبناءها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة تحت راية القيادة السياسية.

كما شارك اللواء محب حبشي الأهالي الاحتفال برفقة إمام المسجد العباسي، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة عكست مشاعر الفرح والمحبة بهذه الذكرى المباركة. وشهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا من أهالي بورسعيد الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة العطرة.