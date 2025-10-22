عايزين نحدث البيانات.. ضبط شخصين نصبا على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب "انتحال الصفة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفى خدمة عملاء بعدد من البنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 11 هاتفا محمولا، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابهما 7 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.