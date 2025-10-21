نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة ويوهم طالبة بقدرته على تسفيرها للخارج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها وإيهامها بكونه ضابط شرطة وقدرته على جلب تأشيرة سفر لها وتذاكر طيران لإحدى الدول وتحصله منها على مبلغ مالى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من (طالبة - مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بتضررها من آخر لقيامه بالنصب عليها مستخدماً أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى والتحصل منها على مبلغ مالى مقابل توفير تأشيرة وتذاكر طيران لها لإحدى الدول.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.