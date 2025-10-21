نصبوا على عملاء البنوك.. القبض على شخصين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابهما عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين