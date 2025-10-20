فخ الأنتيكات والعملات.. سقوط تشكيل عصابي نصب على مقاول في بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بقنا "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم") بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى وأفاد بقيامه بالتعرف على أحد الأشخاص وإتفق معه على شراء عملة أجنبية وحال تقابلهما بدائرة القسم فوجىء بحضور سيارة ملاكى يستقلها عدد من الأشخاص وقاموا بإصطحابه داخل السيارة وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته وإستولوا منه على المبلغ المالى وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل 7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (4 تماثيل مقلدة يستخدمونها فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بكونها أثرية – فرد خرطوش – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة"– السيارة المستخدمة فى الواقعة) .

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين راغبى شراء التماثيل الأثرية والعملات الأجنبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.