دعم أسر بورسعيد.. منع تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية أو مصروفات إضافية

ترأس اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات و الإجراءات النهائية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات و الجولات يقوم بها محافظ بورسعيد للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و العميد أح مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، و الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، و مديري الإدارات التعليمية و قيادات مديرية التعليم و مديري المديريات وعدد من الجهات التنفيذية.

وخلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالتهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما تقدم بالتهنئة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد .

وأوضح محافظ بورسعيد ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية التي تضمن سير وانتظام العملية التعليمية ببورسعيد في هدوء ويسر، مشيدٱ بجهود مديرية التربية والتعليم و رؤساء الأحياء و بورفؤاد في ملف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موجهٱ رؤساء الأحياء و بورفؤاد بمواصلة العمل على الارتقاء بمنظومة النظافة العامة في محيط المدارس و الطرق المؤدية إليها، كما وجه سيادته بتوفير العمالة اللازمة من الأحياء لرفع كفاءة منظومة النظافة داخل المدارس بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

ووضع خطة محكمة تكفل تحقيق المظهر الحضاري والبيئة النظيفة الأمنة داخل المدارس وخارجها.

كما ناقش محافظ بورسعيد آليات التصدي للدروس الخصوصية، مناشدٱ القائمين على العملية التعليمية بوضع الحلول والمقترحات التي تسهم في ربط الطالب بالمدرسة و تشجعيه في الاعتماد على الذات و اقتناعه بعدم الذهاب لسناتر الدروس الخصوصية تخفيفٱ عن كاهل أولياء الأمور.



وشدد المحافظ، على عدم تحميل أولياء الأمور أي مصروفات أو أعباء مالية إضافية خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات الدراسية التي تتطلبها العملية التعليمية خلال العام الدراسي، و التخفيف عن أولياء الأمور ودعم ابنائهم في مناخ تعليمي مناسب.

وخلال فعاليات الاجتماع؛ استعرض مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الأستاذ طاهر الغرباوي، عرضٱ توضيحيٱ، حول جاهزية المدارس بأنواعها، حيث أكد أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والإنشاءات بالمدارس على مستوى المحافظة، فضلٱ عن الانتهاء من إجراء الصيانة البسيطة بنسبة 92% من إجمالي المدارس بالمحافظة، حيث شدد المحافظ في هذا السياق على ضرورة الإسراع في نهو الأعمال المتبقية من رفع الكفاءة بالمدارس والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل لبدء العام الدراسي.

كما استعرض "مدير التعليم "عددٱ من الإجراءات التي اتخذتها المديرية لبدء العام الدراسي ومنها :

فتح مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية بداية من سبتمبر الحالي للتخفيف عن أولياء الأمور



سد العجز من المعلمين بجميع المواد الدراسية بالمحافظة بإجمالي (408) معلم

استلام 95% من إجمالي الكتب الدراسية و جاري الانتهاء من توزيعها على جميع المدارس تنفيذٱ لتوجيهات السيد المحافظ

تدريب (7525) معلم لجميع المراحل التعليمية خلال أغسطس 2025

تفعيل مبادرة " البث المباشر" طوال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية و الثانوية و بدأت منذ أول سبتمبر الحالي



تنفيذ مبادرة " زين فصلك" لتلاميذ المرحلة الابتدائية لخلق روح التعاون بين الطلاب

كما استعرض المهندس يسرى قطايا مدير عام هيئة الابنية التعليمية أعمال رفع الكفاءة التي جرت بالمدارس في بورسعيد حيث أكد على :

تنفيذ أعمال انشاءات و توسعات ورفع كفاءة لعدد (17 ) مدرسة بواقع(494) فصل

وجارى الانتهاء من أعمال صيانة شاملة لعدد (22) مدرسة على مستوى المحافظة ، وتقدم السيد المحافظ بخالص الشكر و التقدير للواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية على دعمه الغير محدود للارتقاء بالمنظومة التعليمية ببورسعيد



فيما استعرضت دكتورة " نشوى شبانا " مدير عام المنطقة الأزهرية ببورسعيد استعدادات قطاع الأزهر لاستقبال العام الدراسي التي تمثلت في :

افتتاح معهد الحرية للغات والذي يعد أول معهد أزهرى للغات ببورسعيد، ووجه السيد المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بافتتاح المعهد لينضم للمنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد

حبشي يثمن مبادرة " جامعة بورسعيد " لتوفير دورات تدريبية مكثفة للمعلمين بجميع المراحل التعليمية

كما تم استعراض موقف المعاهد الازهرية من الجودة والاعتماد وموقف تسليم الكتب الدراسية و برامج التدريب بالأزهر وأعمال احلال وتجديد معهد العاشر من رمضان وتجهيزات المعاهد الأزهرية لاستقبال الدراسة

وخلال اللقاء، ثمن اللواء محب حبشي مبادرة " جامعة بورسعيد " والخاصة بتدريب المعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، مؤكدٱ على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي للنهوض بالعملية التعليمية لأبناءنا الطلاب و تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد