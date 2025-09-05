غدا.. حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 58 في بورسعيد

تشهد الصالة الرياضية بمحافظة بورسعيد السبت القادم حفل افتتاح اولمبياد الاتحاد المصري للشركات في نسختها الـ ٥٨ والتي تقام تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات حيث يقام طابور عرض للفرق المشاركة ثم كلمات الحضور وفقرات فنية للفلكولور الشعبي تقدمها فرقة عجميات

السكر للصناعات تتصدر عمومي شاطئية اليد في الاسبوع الاول

واكد رئيس الاتحاد أن الأولمبياد يقام في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية حيث بدأت بالفعل بعض المسابقات في بورسعيد حيث تشهد اضافة لعبات رياضية جديدة تشارك لاول مرة في البطولة وراعينا الاهتمام بالالعاب التي تقام علي شواطئ البحر والملاعب المفتوحة



وفي سياق متصل أقيمت اليوم مسابقات كرة اليد الشاطئية العمومي وفوق ٣٥ سنه التي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة في العمومي من دور واحد حيث تم اختيار الفائزين من الاول الي الرابع حسب اكبر عدد تسجيل من الأهداف وجاء الفائز بالمركز الأول من نصيب فريق شركة السكر والصناعات و وفاز بالمركز الثاني فريق شركة المطاحن بينما فاز بالمركز الثالث فريق البنك الاهلي المصري وجاء بنك مصر بالمركز الرابع

قام الكابتن يحيي السيد المشرف العام علي البطولة واللواء ايهاب رجب مقرر المسابقة والكابتن عبده عبد الوهاب والكابتن حمدي محمود بتوزيع الجوائز علي الفرق الفائزة