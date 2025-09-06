رئيس بورفؤاد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال منافسات الأولمبياد الـ 58 للشركات

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدينة ، لتوفير كافة سبل الراحة لزائري المدينة خلال استقبال بعض منافسات أولبيماد الـ 58 للشركات، والتي ينظمها الاتحاد العام للشركات والتي تستضيفها محافظة بورسعيد خلال الفترة من 6 وحتى 23 سبتمبر الجاري تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد لتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور إسلام بهنساوي ، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدينة ، مشدداً على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لمتابعة كافة التطورات أولاً بأول، مطالباً كافة الأجهزة التنفيذية علي مستوي المدينة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجهاً بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن القطاع الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الٱونة الأخيرة، حيث استقبلت مدينة بورفؤاد العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظرا لتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى المنشٱت الرياضية وتزويدها بأحدث الاجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي، بالاستعداد المكثف وجاهزية ملاعب البطولة لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة، والتي تضم أكثر من 23 ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل كافة الطرق ومضاعفة أعمال النظافة العامة والحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى لمدينة بورفؤاد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن البطولة تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 142 مسابقة ويشارك فيها 23 ألف من 251 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية ، موجهاً الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية لما تبذله من جهد لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كبار المسؤولين يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، إلى جانب المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة.

ويشمل حفل الافتتاح اليوم السبت طابور عرض للفرق المشاركة، وفقرات فنية من الفلكلور الشعبي تقدمها فرقة عجميات، بالإضافة إلى كلمات ترحيبية من الحضور.