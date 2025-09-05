رئيس جامعة بورسعيد يهنئ الكليات الفائزة بجائزة التميز الحكومي الداخلي

قدم الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، خالص التهنئة والتقدير للكليات الفائزة بجائزة التميز الحكومي الداخلي بالجامعة، في إطار حرص جامعة بورسعيد على ترسيخ ثقافة التميز والجودة في مختلف قطاعاتها.

وجاءت النتائج بفوز كلية العلوم: المركز الأول و كلية التربية: المركز الثاني، أما كلية التمريض: المركز الثالث.



عقب فوزهم بجائزة التميز الحكومي رئيس جامعة بورسعيد الإنجاز ثمرة عمل جماعي وإصرار على الريادة"

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التتويج يعكس ثمرة جهد مخلص وعمل جماعي متواصل، وتجسيدًا لالتزام هذه الكليات بمعايير الجودة والتميز المؤسسي، وسعيها الدائم لتطوير الأداء وتحقيق الريادة.



وأثنى رئيس جامعة بورسعيد على القائمين على الجائزة بالجامعة الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الجائزة، والدكتورة جيهان أحمد، رئيس فريق التميز الحكومي الداخلي بجامعة بورسعيد.



وأشاد رئيس جامعة بورسعيد بما بُذل من جهود تستحق كل التقدير، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن الوصول إلى مراكز متقدمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.