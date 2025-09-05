قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا
إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف
السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين
سورة الكهف.. اعرف فضل قراءتها يوم الجمعة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
محافظات

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع العبور في بورسعيد

محمد الغزاوى

 تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال الرصف ورفع كفاءة شارع العبور بداية من تقاطعه مع شارع نهضة مصر وحتى مديرية الإسكان، وياتي ذلك لتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل المنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وتتم الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد وبالتنسيق مع أحياء العرب والمناخ والضواحي .

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع العبور بأحياء بورسعيد 

وتشمل أعمال التطوير رصف وتوسعة الطريق وإنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وتنفيذ أعمال التجميل واللاندسكيب والتخطيط المروري ووضع العلامات والإرشادات بما يساهم في رفع المظهر الحضاري للمنطقة وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منظومة الطرق بما يواكب المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

