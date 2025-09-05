قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مكافأة 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة بورسعيد

اجتماع رئيس جامعة بورسعيد بعمداء و أمناء الكليات
محمد الغزاوى

عقد الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع عمداء وأمناء كليات الجامعة، بحضور سامية المصيلحي أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور ممدوح صالح مستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، والدكتورة هبة يوسف سليمان مدير إدارة التدريب بالجامعة، والمهندس حسن الوروارى المستشار الهندسي للجامعة.
 

جاء الاجتماع في إطار حرص إدارة جامعة بورسعيد على متابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2026

وخلال الاجتماع، استعرض عمداء الكليات خطط كلياتهم لاستقبال الطلاب، سواء على مستوى العملية التعليمية أو تهيئة المدن الجامعية ومختلف المرافق، 

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة المبذولة من جانب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الإعداد المكثف للفصل الدراسي الأول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.
 

وفي هذا السياق، وجّه رئيس جامعة بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجامعة على ما تحقق من إنجازات ملموسة في أعمال التجهيزات والإعدادات

رئيس جامعة بورسعيد يقرر صرف مكافأة 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري تقديرًا لجهودهم في الاستعداد للعام الجامعي الجديد 2025/2026

واكد رئيس جامع بورسعيد أن هذه الجهود تعكس روح الانتماء والالتزام برسالة الجامعة.

وأعلن الدكتور شريف يوسف صالح قراره بالموافقة على صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بكافة كليات وإدارات الجامعة، تقديرًا لعطائهم المتميز وإسهاماتهم في إنجاح الاستعدادات للعام الجامعي الجديد.

بورسعيد جامعة بورسعيد الجهاز الادارى اعضاء هيئة التدريس

