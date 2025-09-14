علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الإداريين

اختتمت الدورة التدريبية للعاملين في القطاع الرياضي بالشركات والتي اقامها الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضي للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون علي هامش أولمبياد الشركات في نسخته الـ 58 والمقامة ببورسعيد تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
شارك فى الدورة العاملون بالجهاز الإداري والفني لأندية الشركات وحاضر فيها مجموعة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعتي عين شمس وحلوان علي مدار ثلاثة أيام إلي ضرورة
وقد خرجت الندوات لمجموعة من التوصيات طالبت الجهات المشرفة علي الرياضة في مصر والاتحاد والشركات لضرورة تبني تنفيذها علي المستوي العملي علي أرض الواقع متضمنة
- تعزيز برامج الصحة النفسية والعقلية:
- إنشاء وحدة دعم نفسي داخل أقسام الرياضة بالشركات.
- تدريب الكوادر على آليات الكشف المبكر عن الإجهاد الذهني والتعامل معه بفعالية.
- توفير استشارات دورية للموظفين الرياضيين لتقليل الضغط الوظيفي.
- إدماج النشاط البدني في بيئة العمل.
- تخصيص أوقات يومية أو أسبوعية لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة داخل الشركة.
- ربط الحوافز الوظيفية بجداول النشاط البدني المنتظم للموظفين.
تفعيل مبادرات مثل "ساعة رياضة" كجزء من جدول العمل الأسبوعي
- تبنّي استراتيجيات تسويقية وتمويلية مستدامة
- العمل على جذب رعاة لدعم البرامج الرياضية الداخلية في الشركات.
- تنظيم فعاليات رياضية مفتوحة للجمهور والشركاء كوسيلة تسويقية.
إعداد خطط تسويقية تربط الرياضة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
- تحسين الصحة المهنية والنشاط البدني
- دمج تقييم اللياقة البدنية كجزء من الفحص الطبي الدوري للموظفين.
- إعداد بروتوكولات للوقاية من الإصابات المتعلقة بالحمل البدني الزائد.
- استخدام wearables) مثل الساعات الذكية) لتتبع المؤشرات الصحية وتحفيز الموظفين.
- تعزيز الوعي بعلاقة القلب الرياضي ببيئة العمل
- تقديم محاضرات وورش عمل عن “القلب الرياضي” وطرق الوقاية من أمراض القلب بين الموظفين الرياضيين.
- التشديد على أهمية الفحوصات القلبية الدورية خصوصًا لمن يمارسون رياضات شاقة.
- الحد من الغياب المرضي عبر الرياضة
- دراسة تأثير البرامج الرياضية داخل الشركة على معدلات الغياب.
- إعداد تقارير دورية لقياس مردود النشاط البدني على الحالة الصحية العامة للموظفين.
- إدارة الحمل البدنى
- تدريب مسؤولي الفرق الرياضية بالشركات على
- وضع خطط تدريب فردية حسب الحالة البدنية لكل موظف.
- استخدام أدوات تقييم الحمل البدني لمنع الإجهاد أو الإصابات طويلة الأمد.