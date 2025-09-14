قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الإداريين

علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الاداريين
علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الاداريين
محمد الغزاوى

اختتمت الدورة التدريبية للعاملين في القطاع الرياضي بالشركات والتي اقامها الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضي للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون علي هامش أولمبياد الشركات في نسخته الـ 58 والمقامة ببورسعيد تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد 

 شارك فى الدورة العاملون بالجهاز الإداري والفني لأندية الشركات وحاضر فيها مجموعة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعتي عين شمس وحلوان علي مدار ثلاثة أيام إلي ضرورة

علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الاداريين وتوصيات هامة بالصحة النفسية

وقد خرجت الندوات لمجموعة من التوصيات طالبت الجهات المشرفة علي الرياضة في مصر والاتحاد والشركات لضرورة تبني تنفيذها علي المستوي العملي علي أرض الواقع متضمنة  

  • تعزيز برامج الصحة النفسية والعقلية:
  • إنشاء وحدة دعم نفسي داخل أقسام الرياضة بالشركات.
  • تدريب الكوادر على آليات الكشف المبكر عن الإجهاد الذهني والتعامل معه بفعالية.
  • توفير استشارات دورية للموظفين الرياضيين لتقليل الضغط الوظيفي.
  • إدماج النشاط البدني في بيئة العمل. 
  • تخصيص أوقات يومية أو أسبوعية لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة داخل الشركة.
  • ربط الحوافز الوظيفية بجداول النشاط البدني المنتظم للموظفين.
    تفعيل مبادرات مثل "ساعة رياضة" كجزء من جدول العمل الأسبوعي
  •   تبنّي استراتيجيات تسويقية وتمويلية مستدامة
  • العمل على جذب رعاة لدعم البرامج الرياضية الداخلية في الشركات.
  • تنظيم فعاليات رياضية مفتوحة للجمهور والشركاء كوسيلة تسويقية.
    إعداد خطط تسويقية تربط الرياضة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
  •  تحسين الصحة المهنية والنشاط البدني
  • دمج تقييم اللياقة البدنية كجزء من الفحص الطبي الدوري للموظفين.
  • إعداد بروتوكولات للوقاية من الإصابات المتعلقة بالحمل البدني الزائد.
  • استخدام wearables) مثل الساعات الذكية) لتتبع المؤشرات الصحية وتحفيز الموظفين.
  •  تعزيز الوعي بعلاقة القلب الرياضي ببيئة العمل
  • تقديم محاضرات وورش عمل عن “القلب الرياضي” وطرق الوقاية من أمراض القلب بين الموظفين الرياضيين.
  • التشديد على أهمية الفحوصات القلبية الدورية خصوصًا لمن يمارسون رياضات شاقة.
  • الحد من الغياب المرضي عبر الرياضة
  • دراسة تأثير البرامج الرياضية داخل الشركة على معدلات الغياب.
  • إعداد تقارير دورية لقياس مردود النشاط البدني على الحالة الصحية العامة للموظفين.
  • إدارة الحمل البدنى
  • تدريب مسؤولي الفرق الرياضية بالشركات على
  • وضع خطط تدريب فردية حسب الحالة البدنية لكل موظف.
  • استخدام أدوات تقييم الحمل البدني لمنع الإجهاد أو الإصابات طويلة الأمد.
بورسعيد مجلس الوزراء الشباب والرياضة الإتحاد المصري للشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بيراميدز

إعلامي يطرح سؤلاً للجماهير بشأن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

الزمالك

تحرك قوي من إدارة الزمالك لحل أزمة مستحقات اللاعبين

استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد