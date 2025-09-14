علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الإداريين

الأحد 14/سبتمبر/2025 - 06:40 م 9/14/2025 6:40:59 PM

اختتمت الدورة التدريبية للعاملين في القطاع الرياضي بالشركات والتي اقامها الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضي للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون علي هامش أولمبياد الشركات في نسخته الـ 58 والمقامة ببورسعيد تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

شارك فى الدورة العاملون بالجهاز الإداري والفني لأندية الشركات وحاضر فيها مجموعة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعتي عين شمس وحلوان علي مدار ثلاثة أيام إلي ضرورة

علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الاداريين وتوصيات هامة بالصحة النفسية

وقد خرجت الندوات لمجموعة من التوصيات طالبت الجهات المشرفة علي الرياضة في مصر والاتحاد والشركات لضرورة تبني تنفيذها علي المستوي العملي علي أرض الواقع متضمنة