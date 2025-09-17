خلال جولة موسعة بمدينة سلام مصر.. محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد 

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الموسعة بمدينة سلام مصر، حضانة ومسجد ، وتفقد عدد من المشروعات الخدمية المرافق الحيوية بالمدينة.

رافقه خلالها اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر ، والدكتور مختار عيسي وكيل وزارة الاوقاف ببورسعيد ،والدكتوره انجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، وعدد من مديري الإدارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وافتتح محافظ بورسعيد حضانة “أولاد ذوات”، إحدى مشروعات جمعية حياة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على جاهزيتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء المدينة.

كما افتتح اللواء محب حبشي خلال الجولة مسجد النور التابع لمديرية الأوقاف، والذي يأتي في إطار توفير أماكن مهيأة لأداء الشعائر الدينية لسكان مدينة سلام مصر.

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد مركز شباب المدينة والملاعب، وتابع الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكدا علي أهمية دعم المركز وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتعزيز دوره في خدمة شباب وأهالي مدينة سلام مصر.