عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
محافظات

جامعة بورسعيد تشرع في العولمة بتوقيع اتفاقية تعاون تاريخية مع جامعة غنت ببلجيكا

جامعة بورسعيد تشرع في العولمة بتوقيع اتفاقية تعاون تاريخية
جامعة بورسعيد تشرع في العولمة بتوقيع اتفاقية تعاون تاريخية
محمد الغزاوى

وقع الأستاذ شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد  اتفاقية تعاون دولي مع البروفيسور ريك فان دي وال، عميد جامعة غينت، واحدة من أقدم وأرقى الجامعات في أوروبا، تصنف ضمن أفضل 100 في العالم.

جاء توقيع البروتوكول خطوة في مرحلة علمية وأكاديمية بارزة تعكس مكانة جامعة بورسعيد وخطوتها نحو التدويل. 
 

جامعة بورسعيد تشرع في العولمة بتوقيع اتفاقية تعاون تاريخية مع جامعة غنت ببلجيكا واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم

حضر حفل التوقيع البروفيسور. احمد حسن انور مستشار رئيس جامعة بورسعيد للعلاقات الدولية
 الدكتورة Annelies Verdoolaege، مدير مكتب العلاقات الدولية، جامعة غينت و البروفيسور. ايمون كريل استاذ الدراسات العربية كلية الآداب جامعة غنت بالاضافة الي السيدة إيزابيل جاكوب، مكتب العلاقات الدولية، جامعة غينت و السيدة آن ديسميت، مكتب العلاقات الدولية، جامعة غنت

ورحب بروفيسور  ريك فان دي وال، عميد جامعة غنت، ترحيباً حاراً برئيس جامعة بورسعيد مع الوفد المرافق له وقدم عرضاً مفصلاً عن التاريخ الثري لجامعة غنت (تأسست عام 1817) وسمعتها الأكاديمية والبحثية المتميزة. 

و قدم الاستاذ الدكتور شريف صالح لمحة عامة عن جامعة بورسعيد وكلياتها وقطاعاتها.

واكد رئيس جامعة بورسعيد التزام الجامعة بتعزيز شراكاتها الأكاديمية الدولية.
 

وعلى هامش الزيارة نظم الدكتور Annelies Verdoolaege مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة غنت برنامجا مكثفا لرئيس جامعة بورسعيد ومستشاره للعلاقات الدولية تضمنت زيارة لكلية الطب 

تم استقبال الوفد من قبل
• البروفيسور. ليزا ماري كيناير، كلية التمريض، جامعة غينت و البروفيسور. مونتن، كلية الطب، جامعة غنت بالاضافة الى البروفيسور. فان ليردي، كلية الطب، جامعة غينت
 

وأعرب أعضاء هيئة التدريس عن ترحيبهم الحار واهتمامهم الشديد بالتعاون العلمي والبحثي مع جامعة بورسعيد. 

وهنأ اعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة بورسعيد على افتتاح مستشفى بورسعيد الجامعي قبل مرافقته في جولة إرشادية لمستشفى غنت الجامعي استمرت أكثر من ساعتين.
 

و التقى رئيس جامعة بورسعيد خلال الزيارة بالبروفيسور جيتا دينيكيري عميد كلية الآداب جامعة غينت بحضور  البروفيسور. جو فان ستينبرغن، أستاذ التاريخ الإسلامي والعربي، كلية الآداب، جامعة غنت و البروفيسور. ايمون كريل استاذ الدراسات العربية كلية الآداب جامعة غنت
 

وأعربت عميد كلية الآداب عن سعادتها بالترحيب برئيس جامعة بورسعيد مؤكدة ترقبها لاستقبال طلاب جامعة بورسعيد في إطار برامج التبادل الطلابي بدءا من العام الدراسي 2026 ناقشت معه مستقبل التعاون الدولي بين كلية الآداب جامعة غنت وكلية الآداب جامعة بورسعيد بما في ذلك برامج تبادل الطلاب المتبادلة وقدمت هدايا تذكارية لرئيس جامعة بورسعيد
 

و جانبه، اكد الدكتور شريف يوسف صالح  التزام الجامعة بتوسيع نطاق التعاون الدولي. قدم درع الجامعة لعميد كلية الآداب ومنح درع تذكاري للأستاذ جو فان ستينبرجن تقديراً لمساهماته العلمية المتميزة في دراسة التاريخ العربي والإسلامي.
 

واختتمت الزيارة بعشاء رسمي أقامه مكتب العلاقات الدولية بجامعة غنت على شرف رئيس جامعة بورسعيد وفّر العشاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات جوًا يعكس عمق العلاقة الأكاديمية بين الجامعتين وسمح بمزيد من المناقشات حول مستقبل التعاون المشترك.
تأتي هذه الزيارة التاريخية في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة بورسعيد للانخراط مع الجامعات الدولية الرائدة وإقامة شراكات أكاديمية وبحثية تعزز ترتيبها العالمي. تهدف إلى فتح آفاق جديدة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب للمشاركة في المشاريع العلمية الرائدة وبرامج التبادل الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات المرموقة.
 

واكد الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد  أن هذه الخطوة لا تمثل إلا بداية لسلسلة من الاتفقات الدولية بهدف تعزيز موقف جامعة بورسعيد من خارطة التعليم العالي العالمية. 

و أضاف رئيس الجامعة نحن نعمل بجد لضمان أن تصبح جامعة بورسعيد شريكاً نشطاً في خلق المعرفة ومحوراً أكاديميًا يعكس مكانة مصر ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة. " 

