عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
محافظات

محافظ بورسعيد : توفير 8 باصات لنقل سكان سلام مصر من وإلى المدينة يوميا

حبشي :يوجه بسرعة تشغيل المخبز والسوق التجاري وتوفير منفذ للسلع التموينية داخل المدينة
حبشي :يوجه بسرعة تشغيل المخبز والسوق التجاري وتوفير منفذ للسلع التموينية داخل المدينة
محمد الغزاوى

 تابع اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، ضمن جولته الموسعة بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مخبز جديد بالمدينة لتوفير الخبز لسكان المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، والاستاذ محمد حلمي مدير عام مديرية التموين ببورسعيد،وعدد من القيادات التنفيذية

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل المخبز والسوق التجاري كما وجه بضرورة توفير منفذ لبيع السلع التموينية داخل المدينة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، موجها بالتنسيق بين مديرية التموين وجهاز المدينة لبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن.

وخلال الجولة، التقى محافظ بورسعيد بعدد من سكان المدينة واستمع إلى مطالبهم مؤكدا الاستجابة لها وتوفير كافة الخدمات اللازمة للأهالي وكان من أبرز هذه المطالب توفير سيارة إسعاف بصفة يومية لنقل الحالات المرضية لحين الانتهاء من إجراءات تشغيل الوحدة الصحية خلال الفترة المقبلة. 

حبشي :يوجه بسرعة تشغيل المخبز والسوق التجاري وتوفير منفذ للسلع التموينية داخل المدينة

و أكد محافظ  بورسعيد على افتتاح مدرسة التعليم الأساسي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد مع توفير الباصات اللازمة لنقل المدرسين العاملين بالمدرسة.

ووجه اللواء محب حبشي بتوفير عدد ٨ باصات لنقل السكان من وإلى المدينة مع مد فترات العمل على مدار اليوم، تلبية لمطالب المواطنين وضمان سهولة التنقل.

بورسعيد محافظ بورسعيد سلام مصر محافظة بورسعيد

