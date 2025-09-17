تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة

عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في بورسعيد، نائبًا عن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعًا لمناقشة فلسفة نظام البكالوريا، بحضور ناصر شعبان من الإدارة العامة لشؤون المديريات بوزارة التربية والتعليم، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص.

تعليم بورسعيد يناقش فلسفة نظام البكالوريا ومساراته مقارنة بالثانوية العامة



واستهدف الاجتماع رؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري مدارس المرحلة الثانوية بمدارس المحافظة.

وفي مستهل حديثه أكد الحسيني راغب أهمية هذه اللقاءات التوعوية مع كافة عناصر العملية التعليمية للإلمام بكل الجوانب المتعلقة بالنظام الجديد ومناقشتها بشكل علمي دقيق.

ومن جهته أوضح ناصر شعبان أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم على امتحان الفرصة الواحدة يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأشار إلى أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية تُدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

ودار حوار بين ناصر شعبان والحسيني راغب والحضور حول كل الشائعات المثارة بشأن البكالوريا، وتم تفنيدها طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والوزير، بصورة أزاحت الستار عن العديد من الإشكاليات وأزالت اللبس عن بعض الأمور لدى الحضور.

واختتم ناصر شعبان حديثه بأن النظام الجديد القائم على نموذج البكالوريا يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

وأكد مدير عام التعليم العام أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.