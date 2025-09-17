قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة

تعليم بورسعيد يناقش فلسفة نظام البكالوريا ومساراته مقارنة بالثانوية العامة
تعليم بورسعيد يناقش فلسفة نظام البكالوريا ومساراته مقارنة بالثانوية العامة
محمد الغزاوى

عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في بورسعيد، نائبًا عن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعًا لمناقشة فلسفة نظام البكالوريا، بحضور ناصر شعبان من الإدارة العامة لشؤون المديريات بوزارة التربية والتعليم، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص. 

تعليم بورسعيد يناقش فلسفة نظام البكالوريا ومساراته مقارنة بالثانوية العامة
 

واستهدف الاجتماع رؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري مدارس المرحلة الثانوية بمدارس المحافظة.

وفي مستهل حديثه أكد الحسيني راغب أهمية هذه اللقاءات التوعوية مع كافة عناصر العملية التعليمية للإلمام بكل الجوانب المتعلقة بالنظام الجديد ومناقشتها بشكل علمي دقيق.

ومن جهته أوضح ناصر شعبان أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم على امتحان الفرصة الواحدة يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأشار إلى أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية تُدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

ودار حوار بين ناصر شعبان والحسيني راغب والحضور حول كل الشائعات المثارة بشأن البكالوريا، وتم تفنيدها طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والوزير، بصورة أزاحت الستار عن العديد من الإشكاليات وأزالت اللبس عن بعض الأمور لدى الحضور.

واختتم ناصر شعبان حديثه بأن النظام الجديد القائم على نموذج البكالوريا يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

وأكد مدير عام التعليم العام أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

إيناس مكي

إيناس مكي: إحنا 5 إخوات وأنا من شجعت أحمد على دخول مجال التمثيل

كيت بلانشيت

بدأت كومبارس في السينما المصرية.. تكريم كيت بلانشيت في الجونة السينمائي

عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد