ضبط رجال قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل نطاق حي الضواحي.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، مدير الأمن، بلاغًا بمقتل سيدة في الأربعينيات من عمرها تدعى: مروى عبد الغفار، بمنطقة الأمل الجديد نطاق حي الضواحي، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية المبدئية أن المتهم في الواقعة هو زوج المجني عليها ويدعى "م.ا" وتم ضبطه بعد ساعات قليلة من فراره عقب ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد

وكشفت المعاينة الأولية ومناظرة الجثة عن إصابة المجني عليها بعدة طعنات غائرة بمناطق متفرقة من الجسد أدت إلى وفاتها في الحال عقب نشوب خلافات زوجية بينهما.

وجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، لسرعة التحري عن الواقعة وملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.