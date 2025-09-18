قناة السويس تحصد أول تنس الطاولة سيدات بأولمبياد الشركات 58

فازت شركة قناة السويس بكأس تنس الطاولة للسيدات في المسابقة التي أقيمت علي ملاعب مركز شباب بورفؤاد بينما فاز فريق بنك مصر بالمركز الثاني والبنك الأهلي بالمركز الثالث



وسلم المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد و المستشار إسماعيل عبد الحكم سكرتير عام الاتحاد وعادل ابراهيم سكرتير عام منطقة القاهرة الكؤوس والميداليات علي لفرق الفائزة

واشاد المحاسب عثمان هارون رئيس الاتحاد بالدمج بين ذوي الهمم في مسابقة تنس الطاولة التي شهدت كعادتها نموذجا للتحديد ذوي الهمم مع الأسوياء في البطولة بمنحهم دور التحكيم في البطولة.



وأكد هشام ابو حشيش سكرتير عام اتحاد تنس الطاولة ومقرر عام البطولة أن المسابقة تشهد هذا العام زخم رياضي كبير بفصل دعم اتحاد الشركات ووزارة الشباب والرياضة من توفير كل الإمكانيات وتذليل كافة الصعاب للاعبين وكافة الفرق المشاركة موجها الشكر الي المحاسب محمد عثمان هارون وكافة أعضاء مجلس الإدارة مقدما لهم لعديد من الاقتراحات التي تساعد في استمرارها كل عام.