بعد قليل.. انطلاق قمة السلام بشرم الشيخ برئاسة الرئيس السيسي وترامب

كشفت القناة الأولى أنه بعد قليل سيتم انطلاق قمة السلام بشرم الشيخ برئاسة الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة المصرية"، أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا تليفونيا من الرئيس الأمريكي ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث وصل حتى الآن، على أرض شرم الشيخ الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عدد من الرهائن المفرج عنهم.

وأفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن مسئولا مشاركا في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قد صرح اليوم، الاثنين، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، "صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية"، استعداداً للإفراج عنهم.

ومن المتوقع إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً آخراً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسئول، أن من بين هؤلاء الأسرى، 1716 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم إسرائيل في مستشفى ناصر الطبي.

