ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
منتخب رفع الاثقال يستأنف منافسات بطولة العالم البارالمبية

يستأنف منتخب رفع الأثقال البارالمبى منافساته اليوم ، ببطولة العالم المقامة بالعاصمة الإدارية وتختتم يوم 18 من الشهر الجارى و التي تقام بمشاركة 72 دولة من مختلف دول العالم ..
يشهد اليوم منافسات أوزان 54 كجم و 65 كجم على مستوى الرجال ، ووزن 79 كجم للسيدات ، حيث يخوض طه عادل منافسات وزن 54 كجم، و شريف عثمان وحسام جمعة و فؤاد السيد بمنافسات وزن 65 كجم، و على مستوى وزن 79 سيدات فتشارك أمل حنفى.

و نجح لاعبو المنتخب في تحقيق ميداليتين أمس في منافسات الكبار، حيث توج محمد صبحى بفضية وزن 88كجم ، ومحمد المنياوى بذهبية وزن 59 كجم، بينما اكتفت نوال الرفاعى بالمركز السادس في البطولة، وفى اليوم السابق حققت صفاء حسن المركز الرابع.
كما احتل محمود صبرى المركز الخامس بعد أن نجح في رفع 203 كجم، بالإضافة إلى تتويجه ببرونزية المجموع بعد رفع 597 كجم.

كانت منافسات الناشئين قد أقيمت أول يومين من منافسات البطولة وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني عدد 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.
وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وتشارك  مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار

