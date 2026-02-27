حبس سيدة وسائق توك 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد فيديو علي الفيس بوك

قررت جهات التحقيق في محافظة المنوفية حبس سيدة تعدت علي سائق توك توك بمدينة شبين الكوم وكذلك حبس سائق التوك التوك علي خلفية استكمال التحقيقات.

وقررت النيابة حبس الطرفين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتداول الأهالي فيديو يوضح تعدي سيدة علي سائق توك توك بآلة حادة اثناء سيرهم في الطريق.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تكشف فيه حقيقة الواقعة كالآتي " فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نزول سيدة من سيارة ملاكى وتعديها على قائد مركبة "توك توك" مستخدمةً سلاح أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بقيام طليقة شقيقه "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مصففة شعر تعمل بالخارج – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالذراع لخلافات على حضانة نجلها من شقيقه ووجود قضايا منظورة بشأنها عقب زواجه من أخرى.

أمكن ضبط المذكورة والسيارة والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية