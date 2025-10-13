قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوفنتوس يعلن إصابة بريمر وخضوعه لجراحة في الركبة

جليسون بريمر
جليسون بريمر
حمزة شعيب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، إصابة مدافعه البرازيلي جليسون بريمر بتمزق في الغضروف الهلالي الإنسي للركبة اليسرى، مؤكّدًا أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح النادي، في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية التي أُجريت صباح الإثنين كشفت عن تمزق في الغضروف الهلالي، ما استدعى تدخلًا جراحيًا لاستئصال الغضروف المفصلي الانتقائي بالمنظار.

غياب بريمر عن مواجهتي فياريال 

ويأتي هذا الإعلان بعد غياب بريمر عن صفوف الفريق في مباراتي فياريال بدوري أبطال أوروبا وميلان في الدوري الإيطالي، نتيجة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

المدافع البرازيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2023 قادمًا من تورينو، في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وخلال الموسم الحالي (2025-2026)، شارك بريمر في 5 مباريات بمختلف المسابقات، وتمكن من صناعة هدفين، فيما يبلغ إجمالي مشاركاته مع الفريق منذ انضمامه 96 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ومن المنتظر أن يحدد يوفنتوس، عقب الجراحة، مدة غياب بريمر عن الملاعب وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

سيارة الوحش
رينو أوسترال 2026
هادي الباجوري
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
