البرتغال تستبعد رافائيل لياو قبل مواجهة المجر في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا استبعاد رافائيل لياو، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، من قائمة المنتخب الوطني قبل مواجهة المجر المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن قرار الاستبعاد جاء بناءً على توصية من المدرب روبرتو مارتينيز، الذي فضّل إراحة اللاعب بعد تقييم حالته البدنية، خاصةً أنه شارك كبديل في اللقاء الأخير أمام جمهورية أيرلندا.

وأكد البيان أن المنتخب سيعود للتدريبات مساء الاثنين في تمام الخامسة بمدينة كرة القدم “سيداد دو فوتبول”، على أن يسبق المران مؤتمر صحفي للمدرب مارتينيز وأحد اللاعبين للحديث عن استعدادات الفريق.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة المجر غدًا الثلاثاء على ملعب خوسيه ألفالادي، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات، بعد فوزه الصعب على إيرلندا بنتيجة 1-0.

وشهدت المباراة الأخيرة إهدار النجم كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الدقيقة 75، بعدما تصدى لها الحارس كويمين كيليهر ببراعة، قبل أن يحسم المنتخب البرتغالي اللقاء بهدف متأخر.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.